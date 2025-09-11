Kipchoge correrá por primera vez el Maratón de Nueva York el próximo noviembre

Kipchoge, el maratonista más condecorado de la historia, "hará su esperado debut en Nueva York, completando así su participación en los siete grandes (maratones) mundiales", precisó la agencia en un comunicado del que se hacen eco este jueves medios locales.

"La idea de correr en Nueva York siempre ha estado presente en mi corazón", declaró el atleta, de 40 años, en la nota.

"Tengo muchas ganas de vivirlo todo, escuchar a la multitud, conocer a la gente de allí y dejar una huella imborrable en la comunidad del running", añadió el deportista, doble campeón olímpico de maratón en Río 2016 y Tokio 2020.

Kipchoge es, además, el único ser humano que ha corrido la mítica distancia (42,195 kilómetros) en menos de dos horas, aunque esa marca -batida en Viena en 2019- no se validó oficialmente al alcanzarse en un circuito cerrado, sin rivales y con liebres que cortaban el viento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy