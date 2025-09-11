La Copa del América exigirá al menos una tripulante femenina en la edición de 2027

En una nota de prensa hecha pública este jueves, los organizadores señalan que "que el cambio más importante es que se requiere al menos una atleta femenina en el equipo de vela de cinco integrantes".

"La incorporación de un quinto tripulante activo implica un mayor énfasis en la estrategia de regata, la navegación posicional en el campo de regatas y las discusiones a largo plazo entre los equipos", añade el comunicado, que agrega que "esta medida alinea y acerca a los Equipos Femeninos de la Copa América de cada sindicato, ya que la rotación es inevitable y se requerirá una amplia cantera de talento durante toda la campaña, desde ahora hasta Nápoles en 2027".

En la anterior edición, disputada en Barcelona (España) en 2024, tuvo lugar por primera vez una competición de equipos femeninos.

Otras de las novedades de la nueva reglamentación establece la figura del "invitado" para una regata que permitirá a una persona ajena al equipo subir abordo durante la competición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las normas que regirán las regatas de la ciudad partenopea hacen referencia a la eliminación de costes y de los "ciclistas" que generaban energía para las naves AC75, que serán sustituidos "por un sistema de energía almacenada (baterías) con el fin de hacer la competición más igualada.

En este sentido "la contención de costes es un objetivo principal, con un límite presupuestario de 75 millones para cada equipo".