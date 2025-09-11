Leyanis Pérez amenaza el reinado de Yulimar Rojas en triple salto

El 16 de septiembre es la fecha que Yulimar Rojas tiene marcada en rojo en su calendario. Ese día, en la clasificación del triple salto del Mundial de Tokio, pondrá fin a dos años sin competir en triple salto debido a una grave lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

Pese a todo, Yulimar Rojas, de 29 años, es la gran reina mundial del triple salto. Su palmarés lo acredita: campeona olímpica en Tokio, cuatro veces campeona del mundo al aire libre y tres bajo techo, ganadora de tres Ligas de Diamante y unos Juegos Panamericanos.

Sin embargo, en estos dos años de ausencia, algunas rivales han aprovechado para obtener victorias y celebrar unos triunfos que parecían ser cosa solo de la venezolana.

"Como principales rivales veo a las dos cubanas, Leyanis Pérez y Liadagmis Povea, pero también a Thea Lafond, Shanieka Ricketts o Jasmine Moore, que lo están haciendo todo muy parejo. Desde que no estoy han aprovechado y eso me motiva a llegar en buena condición física. No me intimida ir al Mundial tras dos años sin competir. Sé que puedo saltar mucho y estoy en un buen nivel, tanto psicológico como físico", declara a EFE Yulimar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una de las que más ha mejorado es Leyanis Pérez, que, en este tiempo, ha celebrado dos triunfos generales en las Liga Diamante de 2024 y 2025 y un oro en el Mundial de pista cubierta de Nanjing.

La joven cubana, de 23 años, ganó en Zúrich el pasado 28 de agosto su segundo 'diamante' con 14,91 metros en su segundo intento, a solo siete centímetros (14,98) de su mejor marca personal.

"Si ella está, para mí va a ser una buena competencia, como lo ha sido con todas las otras chicas. Es un ejemplo a seguir y quiero que esté", dijo recientemente Leyanis sobre la venezolana.