Los 35 km marcha y el maratón se adelantan treinta minutos por el calor
Redacción deportes, 11 sep (EFE).- Las elevadas temperaturas que está teniendo Tokio estos días han provocado que las pruebas en ruta de los tres primeros días de competición de los Mundiales de atletismo -35 km marcha y maratón- se adelanten treinta minutos antes de lo previsto, pasando de las 8:00 (hora local) a las 7:30, según informó este jueves World Athletics.
Por EFE
11 de septiembre de 2025 - 04:00
"Debido a las elevadas temperaturas previstas que podrían suponer un riesgo para la salud y la seguridad de los atletas participantes, todas las pruebas en ruta de los tres primeros días de los Mundiales comenzarán 30 minutos antes de lo previsto", reza el comunicado de los organizadores.
Las tres competiciones afectadas son los 35 kilómetros marcha masculinos y femeninos (sábado 13 septiembre), el maratón femenino (14 septiembre) y el maratón masculino (15 septiembre).