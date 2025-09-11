Los 35 km marcha y el maratón se adelantan treinta minutos por el calor

Redacción deportes, 11 sep (EFE).- Las elevadas temperaturas que está teniendo Tokio estos días han provocado que las pruebas en ruta de los tres primeros días de competición de los Mundiales de atletismo -35 km marcha y maratón- se adelanten treinta minutos antes de lo previsto, pasando de las 8:00 (hora local) a las 7:30, según informó este jueves World Athletics.