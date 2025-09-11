Matxín" (UAE Emirates): "Pogacar tiene ganas de medirse con Evenepoel en el Mundial"

"Me digo que, si Tadej ha dado su visto bueno (a la convocatoria del seleccionador), es porque tiene ganas de medirse con Remco, que es el mejor en ese ejercicio. Como saben, la contrarreloj es una especialidad en la que Tadej ha trabajado mucho en los últimos meses", señaló Fernández "Matxín" en una entrevista publicada hoy por le diario belga DH Les Sports.

El esloveno reconoció que acabó muy cansado la ronda gala, también a nivel mental. Pero mañana, viernes, vuelve con ganas a la competición en el Gran Premio de Quebec y 48 horas más tarde en Montreal.

"Mentalmente, defender tu primera plaza, aunque ya hayas estado en esa situación, puede ser más desgastante. En cualquier caso, es menos agradable que cuando estás en una clásica y lanzas un ataque para buscar la victoria. De alguna manera, Tadej estaba al límite, sí", reconoció el director deportivo.

"Matxín" descartó que el esloveno haya sufrido un "burn out" mental y asegura que "no hay ninguna razón para preocuparse" porque "gestiona perfectamente la situación".

El equipo consideró inscribirle en la Vuelta, pero el corredor crecía que era demasiado pronto. De cara a las pruebas en Canadá, antes de afrontar la contrarreloj del Mundial a final de mes, su director le considera favorito, porque siempre lo es.

"¡Tadej siempre es el favorito cuando toma la salida de una carrera! Es normal: es el mejor corredor del mundo", aseguró.