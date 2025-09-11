Once países de América compiten en el Campeonato Continental de flag football

La justa se desarrollará hasta el próximo domingo en la ciudad de Penonomé, situada a unos 160 kilómetros de la Ciudad de Panamá, con nueve selecciones femeninas y once masculinas de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe.

En la competencia femenina, el Grupo A está integrado por Estados Unidos, Panamá, Brasil, Jamaica y Colombia, y el B por México, Canadá, Guatemala y Argentina.

El duelo que domina la escena es el de Estados Unidos y México, dos potencias que vienen de escribir otro capítulo memorable en agosto, durante los Juegos Mundiales en Chengdu.

Allí, las mexicanas, lideradas por Diana Flores, vencieron en el último minuto a la escuadra de Vanita Krouch, arrebatándole un título que parecía sentenciado.

A este pulso de gigantes se suma Canadá, bronce en Chengdu, que llega con aspiraciones de colarse en la gran final.

En el torneo masculino, están en el Grupo A Estados Unidos, Canadá, Brasil, Guatemala y Colombia, y en el Grupo B se encuentran México, Panamá, Chile, Argentina, Jamaica y El Salvador.

Estados Unidos, número uno del ranking mundial, y México, tercero, llegan separados en la fase de grupos, pero todos esperan el reencuentro en la final del torneo.

Su último enfrentamiento, en 2023, acabó 40-36 a favor de los estadounidenses en una intensa final.

El calendario, sin embargo, también abre la puerta a sorpresas. Canadá y Brasil buscarán consolidarse, mientras que Panamá, con la ventaja de jugar en casa, sueña con dar un salto histórico.