Vingegaard:"Todo se decidirá en La Bola del Mundo"

"Todo se decidirá en la Bola del Mundo. Sigo líder, estoy contento con el maillot rojo y mi posición, y ahora trataré de aguantar hasta Madrid", dijo el doble ganador del Tour de Francia.

Vingegaard reconoció que le "encantaría ganar en La Bola", pero dará prioridad a mantener el liderato, "convencido de que será un final duro en el que me van a atacar mucho los rivales".

Tras comentar que se sintió "seguro" en una contrarreloj por las calles de Valladolid que salió a reconocer hasta en tres ocasiones, Vingegaard admitió que aunque no se ha encontrado bien "en la última semana" espera dar la respuesta definitiva dentro de dos días.