El estadounidense Knighton, doble medallista mundial, suspendido cuatro años

Según informa la AIU, la sanción de Knighton, bronce en el doble hectómetro en Eugene 2022 y plata en Budapest 2023, comienza a contar desde este viernes, a lo que hay que sumar lo que cumplió entre el 12 de abril y el 19 de junio de 2024.

La AIU apeló contra la decisión de primera instancia de un tribunal arbitral en los Estados Unidos que encontró que Knighton no había cometido negligencia después de dar positivo para un metabolito del esteroide trembolona en marzo de 2024.

El velocista había atribuido su positivo a haber ingerido carne conmtaminada.

Por lo tanto, Knighton no podrá competir en los Mundiales de atletismo que comienzan este sábado en Tokio. Estaba inscrito para los 200 metros y para el relevo.

