El Israel Premier Tech utilizará las siglas IPT en Grandes Premios de Quebec y Montreal

La formación israelí ya figura con esa abreviatura en las listas de salida de ambas pruebas, según confirmó el director general de las dos clásicas canadienses del World Tour, Joseph Limare, que aseguró que "fue el propio equipo quien solicitó el cambio"

"Nos pidieron que elimináramos la palabra Israel de todo lo posible», explicó.

Activistas propalestinos canadienses están considerando manifestarse en las cunetas del Gran Premio de Quebec para denunciar la presencia del equipo Israel-Premier Tech, similar a lo que está ocurriendo en España.

En Canadá, el propio Gobierno y los organizadores de las carreras citadas manifestaron que pondrían todos los medios posibles "para garantizar la seguridad de los ciclistas y del público".

La Vuelta a España 2025 está siendo marcada por las protestas propalestinas y en contra del equipo ciclista israelí.