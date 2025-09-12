Evan Dunfee conquista Tokio con Caio Bonfim de escudero

Dunfee, de 34 años, al fin tuvo el premio que buscaba desde hace tiempo y que corona una larga trayectoria profesional. Hace cuatro años, también en Japón, en los Juegos de Tokio de 2021, aunque con la marcha en Sapporo, fue bronce.

Por el camino dos cuartos puestos en Budapest 2023 y un sexto en Eugene 2022 que tildaban su aura de eterno aspirante a un podio mundial. Al final su sueño se cumplió en Tokio, dónde tuvo que hacer frente a la intensidad humedad de la climatología, a la lluvia que cayó durante una parte de la carrera y al empuje de los marchadores asiáticos, que trataron de dinamizar con sus cambios de ritmo gran parte de los primeros kilómetros.

Por detrás, en el segundo cajón del podio, Caio Bonfim, que hizo historia en 2024 al ganar con una plata en los 20 kilómetros la primera medalla olímpica para Brasil en la marcha atlética, un logro que él mismo calificó como "oro en el corazón".

También con 34 años, al igual que Dunfee, su ilusión es llegar a Los Ángeles 2028 aunque por el camino queden muchos objetivos. Uno de ellos era este Mundial de Tokio, del que volvió a salir por la puerta grande con una medalla de plata que vale mucho y que mejora los bronces de Londres 2017 y Budapest 2023, ambos en 20 kilómetros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tercero fue el japonés Hayato Katsuki, que recibió el calor del público nipón en su entrada al Estadio Nacional, dónde fue recibido como un auténtico héroe.