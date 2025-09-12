Joao Vieira, el 'abuelo' de la marcha mundial

El atleta de Portimao, perteneciente al Sporting de Portugal, es toda una institución en el mundo de la marcha. Desde 1997 ha sido asiduo en pruebas absolutas y su talento, constancia y amor por esta disciplina le permiten mantenerse tres décadas después en el pelotón internacional.

La edad no está siendo un impedimento para él. De hecho, este año, ganó sin oposición el Campeonato de Portugal en tres distancias: 35 y 20 km al aire libre y 10 km en pista cubierta. Además batió el récord nacional de 35 con 2h31:41, una marca alejada de los grandes dominadores actuales europeos aunque demuestra el nivel que sigue manteniendo pese a su edad.

En los Mundiales de Tokio, Joao Vieira tomó la salida en los 35 kilómetros marcha y, aunque desde el principio se quedó sin opciones de pelear por el podio, algo que entraba dentro de lo esperado, finalizó en vigésimo lugar con un tiempo de 2h38:20.

Gracias a su presencia en Tokio, Joao Vieira ha podido convertirse en el marchador con más participaciones en unos Mundiales al llegar a catorce ediciones, una más que las trece del español Jesús Ángel García Bragado, que estuvo en ocho Juegos Olímpicos y disputó los Mundiales de Doha con casi 50 años, a solo dos semanas de cumplirlos.

En su palmarés particular lucen como principales logros la medalla de plata en los Mundiales de Doha 2019 en 50 km, ya con 43 años, que lo sitúan como el medallista de más edad en la historia de los campeonatos mundiales, y anteriormente un bronce en Moscú 2013 en 20 km. A nivel europeo una plata en Barcelona 2010 y un bronce en Gotemburgo 2006, ambos en 20 km.