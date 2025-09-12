La atleta española, que iba a competir este sábado en la fase de clasificación del salto de longitud, llegaba a Tokio después de haber logrado la medalla de bronce en los mundiales en pista cubierta disputados en marzo en Nankín (China), repitiendo el metal que se colgó hace un año en Glasgow.
La españñola Fátima Diame, baja de última hora en los Mundiales de Tokio por una lesión
Valencia, 12 sep (EFE).- La saltadora de longitud española Fátima Diame es baja de última hora en el Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio (Japón) desde este sábado y hasta el 21 de septiembre, debido a una lesión, según ha informado la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV).
