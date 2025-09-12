La españñola Fátima Diame, baja de última hora en los Mundiales de Tokio por una lesión

Valencia, 12 sep (EFE).- La saltadora de longitud española Fátima Diame es baja de última hora en el Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio (Japón) desde este sábado y hasta el 21 de septiembre, debido a una lesión, según ha informado la Federación de Atletismo de la Comunitat Valenciana (FACV).