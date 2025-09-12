Lucas Ribeiro, arsenal brasileño para la Cultural Leonesa

El jugador se acogió a la sentencia del caso Lass Diarra, en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dio la razón al futbolista francés al considerar que algunas normas de traspaso de la FIFA eran contrarias a la legislación de la UE.

Ribeiro, que hoy entrenaba por primera vez con sus nuevos compañeros y, en función de su inscripción podría entrar en la convocatoria para el domingo en El Sardinero ante el Real Racing, ya presenció el último encuentro de la Cultural Leonesa en el estadio Reino de León ante el CD Leganés (0-0) y, desde entonces, ha permanecido en la capital a la espera de que se resolviera definitivamente el conflicto para su fichaje.

El jugador brasileño de Santa Helena, que llega con un acuerdo por una temporada, ya cuenta con experiencia en clubes europeos tras haber jugado en Bélgica, un año en el Charleroi de la máxima categoría, y el resto en Segunda, con el Beveren con el que logró 13 goles y 10 asistencias en 42 partidos, además de militar también en el Mouscron, el RWDM y el Virton.