Martina Weil: "Mi objetivo es batir el récord sudamericano de mi madre"

Martina Weil, de 26 años, está realizando una temporada excepcional en la que ha batido los récords chilenos de 400 metros (49.72), 400 bajo techo (51.67), 200 metros (22.82) y como integrante del relevo 4x400 (3:37.64).

"Quiero correr más rápido de lo que lo he hecho en todo el año. Ya ha sido un año de locos, así que una carrera aún más rápida sería la guinda del pastel. Mi objetivo es batir el récord sudamericano de 49.64 que ostenta mi madre, Ximena Restrepo. Es algo muy importante para mí", declaró Weil, en conferencia de prensa.

"Está siendo una temporada increíble así que en Tokio espero pasar las rondas y poder rendir bien en la competición más importante del año. Será la mejor manera de terminar la temporada. Hasta ahora no he pasado de las eliminatorias en los grandes eventos internacionales, ni en Budapest hace dos años ni en París el año pasado, así que ahora sé que puedo llegar a la final y eso es muy importante. Ese es sin duda el gran objetivo y sé que si me concentro y rindo como lo he estado haciendo últimamente puedo", confesó.

"El hecho de que los 400 metros sean tan competitivos y de que yo compita contra las mejores y de poder estar aquí es simplemente genial. Me empuja a ser mejor. Ya lo hemos visto en otras pruebas. Cuando alguien empieza a hacerlo bien, todos mejoran- Los 400 metros son una prueba muy dura,pero no me siento tan sola cuando estoy rodeada de atletas como Marileidy (Paulino). Ella nunca te deja sola en la sala de espera. Siempre es amable y te anima. La admiro mucho", concluyó.

