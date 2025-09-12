Polideportivo

Philipsen: "Habían sido 11 días muy duros, pero ya estoy pensando en ganar en Madrid"

Guijuelo (Salamanca), 12 sep (EFE).- El belga Jasper Philipsen (Alpecin), ganador de este viernes al sprint en Guijuelo reconoció que los últimos once días de carrera anteriores, en los que no había tenido opciones de victoria, le resultaron "muy duros" pero que ahora, tras esta victoria, ya solo piensa "en ganar en Madrid el domingo".

"A ver si podemos repetir el lanzamiento de hoy y lograr la victoria como esta. He acabado muy contento con el triunfo después de 11 días muy duros", dijo.

Philipsen está especialmente satisfecho de que las tres victorias de etapa que ha logrado en esta Vuelta hayan supuesto "grandes éxitos para el equipo", el Alpecin.

Sobre la llegada de hoy, explicó que tuvo "dudas" al final. "Solo pensaba en arrancar y ser el más rápido pero luego me entraron dudas de sí podía llegar el primero, aunque al final todo el mundo estaba también cansado y pude ganar", se felicitó.

