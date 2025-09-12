Philipsen: "Habían sido 11 días muy duros, pero ya estoy pensando en ganar en Madrid"

"A ver si podemos repetir el lanzamiento de hoy y lograr la victoria como esta. He acabado muy contento con el triunfo después de 11 días muy duros", dijo.

Philipsen está especialmente satisfecho de que las tres victorias de etapa que ha logrado en esta Vuelta hayan supuesto "grandes éxitos para el equipo", el Alpecin.

Sobre la llegada de hoy, explicó que tuvo "dudas" al final. "Solo pensaba en arrancar y ser el más rápido pero luego me entraron dudas de sí podía llegar el primero, aunque al final todo el mundo estaba también cansado y pude ganar", se felicitó.