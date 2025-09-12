Tokio se blinda para acoger sus primeros Mundiales de Atletismo en 34 años

La policía local incrementará las patrullas en el exterior del estadio, con capacidad para 67.000 espectadores y que ya ejerció de sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, celebrados un año después y sin público por la pandemia del coronavirus.

Las autoridades estarán especialmente pendientes de objetos y comportamientos sospechosos de transeúntes y, como ya ocurriera en la cita olímpica, controlarán el tráfico peatonal y vehicular.

Garantizar la seguridad durante las carreras celebradas fuera del estadio es una prioridad, pues las autoridades quieren evitar incidentes similares al atentado con bomba en el Maratón de Boston de 2013, en el que tres personas murieron y muchas salieron heridas.

Para evitar un escenario similar, la policía desplegará perros detectores de explosivos para inspeccionar el recorridos de los recorridos del maratón y la marcha atlética.

Se espera que el emperador Naruhito y otros miembros de la familia imperial asistan al evento deportivo en algún momento.

El príncipe heredero Fumihito y la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, se encuentran entre los dignatarios que asistirán a la ceremonia de apertura el sábado en el estado olímpico, donde se desarrollará la cita deportiva con la participación de más de 2.000 atletas de unos 200 países y territorios.

Durante el evento inicial habrá varias actuaciones, entre ellas las del grupo de 'taiko' (tambor japonés) Kodo y el soprano masculino Tomotaka Okamoto, entre otros.