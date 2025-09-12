Veintisiete países ya tienen medalla asegurada después de la ronda de cuartos de final

Tras una jornada con dominio de potencias tradicionales y algunos resultados inesperados, ya se conocen los primeros medallistas del torneo, aunque aún queda mucho por decidir en las semifinales del fin de semana.

Kazakistán y Uzbekistán fueron, con diferencia, las delegaciones más destacadas de la jornada, logrando siete y ocho triunfos respectivamente.

En los cinco enfrentamientos directos que protagonizaron, los uzbekos impusieron su hegemonía al ganar cuatro, demostrando que son firmes aspirantes al título por equipos.

Uno de los duelos más llamativos de la jornada se produjo en el peso semipesado masculino (80 kilogramos), donde Javokhir Ummataliev de Uzbekistán derrotó con claridad, por 5-0, al kazajo Nurbek Oralbay, quien venía de obtener la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La primera sorpresa vino en el peso gallo (54 kilogramos), donde la turca Hatice Akbas, subcampeona olímpica, fue superada ampliamente por la italiana Sirine Charaabi.

La italiana impuso el ritmo desde el primer asalto y se llevó una merecida victoria que le garantiza una medalla y en semifinales enfrentará a Yoseline Pérez, de los Estados Unidos.

En el peso ligero femenino (60 kilogramos), no hubo grandes sorpresas. Avanzaron a semifinales Rebeca Santos de Brasil, Viktoriya Grafeyeva de Kazakistán, Chengyu Yang de China y Aneta Rygielska de Polonia.

En cambio, en el peso mediano femenino (75 kilogramos) se produjeron dos resultados inesperados. Viviane Pereira, tercera cabeza de serie y representante de Brasil, cayó ante Lina Wang de China. Por su parte, la noruega Sunniva Hofstad, número dos del cuadro, fue superada por Aoife O'Rourke, de Irlanda en una decisión 4-1.

India también celebró una clasificación, gracias a Nupur Nupur, quien se impuso con claridad en su combate. A ella se sumaron Yilian Zhan de China, Yeldana Talipova de Kazajistán y Seyma Duztas de Turquía, quien ganó en el primer asalto a Noof Alyousef de Arabia Saudita.

La primera gran sorpresa del peso gallo masculino (54 kilogramos) fue la derrota del dominicano Junior Alcántara Reyes, número uno del ranking, quien cayó 3-2 ante Liu Chuang de China. El chino peleará en semifinales contra Sabyrkhan Makhmud de Kazajistán.

El favorito local, Odel Kamara, mantuvo con vida el sueño británico en el peso superwelter (70 kilogramos), al imponerse al mongol Byamba-Erdene Otgonbaatar con una actuación táctica e inteligente. Su próxima prueba será el kazajo Torekhan Sabyrkhan.

En el peso pesado masculino, destacaron los triunfos de Loren Berto Alfonso Domingues, de Azerbaiyán, Isaias Filho, de Brasil, Turaek Khabibullaev, de Uzbekistán y del español Emmanuel Reyes Pla de España.

El cubano Julio César La Cruz, doble campeón olímpico, estuvo cerca de seguir el mismo camino tras perder el primer asalto ante el inglés Damar Thomas.

Sin embargo, su experiencia fue determinante para remontar y avanzar a las semifinales, donde enfrentará a Aibek Oralbay.

Por último, la turca Buse Naz Cakiroglu, número uno del peso mosca femenino, derrotó con autoridad a la india Zareen Nikhat y también avanzó la kazaja Alua Balkibekova, quien superó sin mayores problemas a Yi-Xuan Guo de China Taipéi.