Vingegaard: "Conozco la leyenda de la Sierra madrileña, espero que no se repita"

" Haré todo lo que esté en mi mano para que no pase otra vez una historia de esas. Sé que ha sucedido y espero que no se repita", dijo el danés.

Vingegaard vaticinó que la etapa de La Bola del Mundo será muy dura y que habrá batalla por desbancarle como líder de la Vuelta.

" Es una etapa muy dura, he visto la repetición de la subida final de otros años con Contador, Valverde y Purito en la batala. Se trata de una subida icónica", comentó.

El danés tratará ante todo de jugar a la defensiva para proteger el maillot rojo, pero si se presenta la ocasión, irá por la victoria.

"Estoy liderando la general y debo defender el maillot rojo. En principio estaremos a la defensiva, viendo cómo se mueven los rivales, pero si estoy en la lucha por la etapa iré a por ella", explicó.

Vingegaard partirá de Robledo de Chavela con una ventaja de 44 minutos sobre el portugués Joao Almeida.

"Ya veremos si es suficiente la venta. Espero tener las piernas de cuando gané en Valdezcaray, pero Joao Almeida es un corredor muy fuerte, tiene capacidad para aguantar un fuerte ritmo durante mucho tiempo", explicó.

Sobre la bonificación lograda en el esprint intermedio de Salamanca, Vingegaard comentó que no estaba en los planes previos.

"No era el plan, estábamos delante porque teníamos que estar atentos a los abanicos. Vi la posibilidad, me lancé y logré 4 segundos que me permiter tener un buen balance del día. Nunca se sabe si pueden ser definitivos", concluyó.