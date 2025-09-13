Adrián Ben se clasifica para semifinales del 1.500; Pol Oriach y Carlos Sáez eliminados

Adrián Ben, en su cuarto Mundial pero en el primero corriendo 1.500 -antes 800-, cumplió con solvencia en su serie, muy lenta de ritmo, y logró el pase a las semifinales con un quinto puesto (3:42.27).

"Estoy contento y muy feliz. La carrera ha sido difícil y he intentado gestionarla de la mejor manera posible. He intentado tener piernas, evitar tener todo tipo de golpes y hacer una carrera limpia. Ahora tengo una semifinal para soñar bien fuerte", dijo Ben, al término de la prueba.

Menos fortuna tuvieron los otros dos españoles, ambos debutantes en un Mundial en un escenario tan imponente como el Estadio Olímpico de Tokio.

Pol Oriach se despidió en la primera carrera tras ser noveno (3:37.43), en una serie que dominó uno de los candidatos al podio, el noruego Narve Gilje Nordás (3:35.90).

"Estoy bastante contento con mi actuación aunque esperaba más. Sabía de las posibilidades en esta carrera, tenía que hacer la mejor de mi vida y dar la sorpresa a muchos, pero me he visto competitivo. Es la carrera de más nivel que he hecho hasta ahora. Ojalá esto me abra puertas para el futuro. Ha sido un año muy bueno, he disfrutado de entrenar y competir y creo que ha sido un cierre bueno por llegar a este campeonato y verme competitivo. Estoy con muchas ganas por lo que viene porque esto es el comienzo", dijo.

Carlos Sáez tampoco tuvo fortuna en su serie y, con un tiempo de 3:40.61, finalizó décimo y eliminado junto a uno de los favoritos al podio, el noruego Jakob Ingebrigtsen, que pagó la inactividad de no competir al aire libre este curso tras una lesión y concluyó octavo.

"La carrera ha sido complicada. Desde el principio me he encontrado mal sin saber por qué. La temporada ha sido muy positiva, he bajado cinco segundos mi marca, y creo que tengo mucho margen de mejora y tengo que seguir trabajando para estar en grandes finales", comentó.