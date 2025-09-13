Argentina asalta Sídney

Después de haberse impuesto en agosto a Nueva Zelanda (29-23) en Buenos Aires, los 'Pumas' cuajaron un gran encuentro pese a la intento de reacción de los 'Wallabies' en el tramo final, que estuvo a punto de frustrar al cuadro albiceleste.

Argentina fue muy superior al cuadro local durante una hora de partido. Impulsada por un magnífico Santiago Carreras pareció sentenciar el encuentro con un contundente 7-28, pero Australia le metió el miedo en el cuerpo con los ensayos de Andrew Kellaway y Filipo Daugunu.

Sin embargo, los 'Pumas', que solamente consiguieron un ensayo por medio de Julián Montoya al principio del partido, resistieron para llevarse la victoria y castigar los numerosos errores cometidos por los 'Wallabies'.

En la próxima jornada, el 27 de septiembre, los argentinos visitarán a Sudáfrica en el estadio Kings Park de Durban, mientras que Australia se medirá a Nueva Zelanda en el Eden Park de Auckland.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy