Ayuso: "El equipo ha hecho un trabajo muy bueno y tenemos que estar contentos"

Navacerrada (Madrid), 13 sep (EFE).- El español Juan Ayuso (UAE) aseguró que su equipo tiene que estar "contento" de la carrera que está completando en la Vuelta al España, a la que sólo le queda el paseo final de este domingo por Madrid, porque este sábado hizo "todo lo que pudo" para "meter a (Joao) Almeida" en la pelea por la Roja con Jonas Vingegaard.