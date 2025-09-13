Ayuso: "El equipo ha hecho un trabajo muy bueno y tenemos que estar contentos"
Navacerrada (Madrid), 13 sep (EFE).- El español Juan Ayuso (UAE) aseguró que su equipo tiene que estar "contento" de la carrera que está completando en la Vuelta al España, a la que sólo le queda el paseo final de este domingo por Madrid, porque este sábado hizo "todo lo que pudo" para "meter a (Joao) Almeida" en la pelea por la Roja con Jonas Vingegaard.
Por EFE
13 de septiembre de 2025 - 13:25
Hemos endurecido la carrera para intentar dejar a Vingegaard, pero como había viento de cara había esperar a la Bola del Mundo", explicó la táctica, sin éxito, de su equipo.
"El equipo ha hecho un trabajo muy bueno. Hemos hecho todo lo que teníamos en nuestra mano para intentar meter a Almeida arriba, que tiene que estar contento con la Vuelta que ha hecho. Tenemos que estar contentos", resumió.