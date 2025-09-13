Dieciséis boxeadores sacan sus billetes para las finales en Liverpool

La brasileña Rebeca de Lima Santos se convirtió en la primera púgil en asegurar un lugar en la final al derrotar en menos de 60 kilos a Viktoriya Grafeyeva, de Kazakistán, y ahora buscará el título ante la polaca Aneta Rygielska, que venció por decisión dividida de los jueces (3-2) a la china Chengyu Yang.

De Lima Santos, en declaraciones facilitadas por la organización, destacó que estar en la final es el resultado del trabajo de su equipo:

“Me siento increíble. Aquí es donde planeé estar, por lo que estaba trabajando. Y como les dije, voy por el oro. Hemos pasado por muchas cosas este año. Tuve un comienzo difícil y este año perdí en casa en la Copa Mundial de Boxeo de Foz de Iguazú, y me propuse no permitir que volviera a suceder”, anunció.

La victoria de la brasileña fue seguida por 14 semifinales más en la sesión que comenzó con un combate de estilos contrastantes cuando Valeria Arboleda Mendoza ,de Colombia, se enfrentó a la medallista de plata de París 2024, Julia Szeremeta, de Polonia en peso pluma (57 kilos).

Aunque la polaca, cabeza de serie número uno, desplegó su hábil juego de pies y sus persistentes cambios de ritmo para intentar confundir a su oponente, no lo tuvo todo a su favor, pero hizo lo suficiente para ganar por decisión dividida y ahora se enfrentará a la india Jaismine Jaismine en la final.

La primera semifinal de peso wélter (65 kilos) fue testigo de un intenso combate entre la irlandesa Grainne Walsh y Aida Abiikeyeva, de Kazakistán, con ambas boxeadoras conectando golpes repetidamente a lo largo de tres reñidos asaltos.

Al final, los jueces consideraron que la kazaja hizo un mejor trabajo y le otorgaron una victoria mucho más ajustada de lo que el resultado unánime podría sugerir y ahora Abikeyeva se enfrentará a Navbakhor Khamidova, de Uzbekistán, en la final de este domingo.

En la categoría de peso pesado femenino (más de 80 kilos), la india Nupur Nupur, cabeza de serie, avanzó a la final tras una cómoda victoria por 5-0 contra la turca Seyma Duztas.

Sin embargo, no le fue posible a la kazaja Yeldana Talipova, segunda cabeza de serie, quien sufrió una derrota ante la polaca Agata Kaczmarska.

La competición de peso ligero masculino tiene a Abdumalik Khalokov, de Uzbekistán, como favorito al título al estar justificando su condición de campeón olímpico.

Sacó su puesto de finalista al derrotar al japonés Shunsuke Kitamoto por decisión unánime y su rival por el oro será el brasileño Luis Oliveira.

En peso mediano fue la batalla de los zurdos, ya que el favorito número uno y olímpico de París, Rami Kiwan de Bulgaria, se enfrentó al favorito local, Callum Makin.

En el primer asalto, Kiwan usó su largo alcance para intentar tomar el control, mientras que Makin contraatacaba con frecuencia duplicando su propio jab. Una deducción de puntos a Makin en el segundo asalto permitió al búlgaro tomar la delantera y terminó la pelea en el tercero para asegurar una victoria unánime y clasificarse para la final contra el uzbeko Fazliddin Erkinboev.

Dos sorpresas siguieron en la categoría de peso pesado masculino. El favorito, el azerbaiyano Loren Berto Alfonso Domingues, cayó ante el brasileño Isaías Santos Ribeiro Filho en un emocionante combate

En la final, Filho se enfrentará al uzbeko Turabek Khabibullaev, que derrotó al segundo clasificado, el español Enmanuel Reyes Pla por 4-1.

Los superpesados ​​volvieron a ofrecer una emocionante pelea y el el uzbeko Jakhongir Zokirov dio una lección magistral al vencer al chino Danabieke Bayikewuzi por decisión unánime.

Zokirov se enfrentará al kazajo Aibek Oralbay, quien ganó una grab pelea final de sesión contra el doble campeón olímpico, el cubano Julio la Cruz.