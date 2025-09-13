El australiano Storer se impone en solitario en el Memorial Pantani

Storer, que invirtió un tiempo 4h 30:03 en completar los 195 kilómetros del recorrido, aventajó en 31 segundos al francés Alexandre Delettre (TotalEnergies), segundo, y en 33 al eritreo del Movistar, Natnael Tesfatsion, que completó el podio.

Un Tesfatsion que soñó con la victoria tras afrontar en compañía de Storer la última de las cuatro vueltas al circuito de 5 kilómetros con el que se cerraba la prueba.

Pero el ciclista africano no pudo resistir el fortísimo ataque que el australiano Michael Storer, ganador este año del Tour de los Alpes, efectuó a falta de 3,5 kilómetros para la línea de meta.

Un final en el que Natnael Tesfatsion tuvo que conformarse con la tercera plaza tras ver como el francés Alexandre Delettre le arrebataba el segundo escalón del podio a falta de unos escasos cien metros para la conclusión.

