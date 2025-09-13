El kazajo Makhmud Sabyrkhan será el rival de Rafael Lozano en la final

Sabyrkhan derrotó al chino Chuang Liu en la otra semifinal por decisión unánime de los cinco jueces, mientras que Lozano se impuso a irlandés Patsy Joyce.

El púgil cordobés, que llegaba al campeonato como cabeza de serie, ha ido superando ronda tras ronda con autoridad y sin dejar lugar a dudas sobre su talento y determinación.

En dieciseisavos de final, Lozano abrió su camino hacia las medallas con una contundente victoria sobre el francés Christopher Hippocrate, imponiéndose por 5-0 en decisión unánime.

La historia se repitió en octavos frente al italiano Tommaso Sciacca. El español, mostrando una notable superioridad técnica y física, volvió a llevarse el combate por un claro 5-0, dejando sin opciones a su rival.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuartos de final, Lozano se midió al mongol Bilguunsaikhan Kharkhuu en un combate más táctico pero igualmente dominado por el español.

Con su tercera victoria consecutiva, selló el pase a semifinales y, con ello, aseguró al menos una medalla, que puede ser de oro o de plata después de superar en esta ronda al irlandés Patsy Joyce.