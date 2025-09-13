El pelotón no pasa por Cercedilla por acumulación de manifestantes
Bola del Mundo (Madrid), 13 sep (EFE).- La vigésima etapa de la Vuelta que se disputa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo ha sufrido un pequeño recorte en su recorrido evitando el paso por la localidad de Cercedilla debido a la concentración de manifestantes propalestinos.
Por EFE
13 de septiembre de 2025 - 11:25
Los corredores que marchaban escapados evitaron el paso por Cercedilla, donde había instalado un esprint intermedio. La organización desvió la carrera hacia la localidad de Los Molinos.
Un grupo de escapados protagonizan la etapa con una ventaja de 1.04 minutos respecto al pelotón principal a 25 km de meta.