El presidente keniano felicita a Beatrice Chebet por su oro en los Mundiales de Tokio

"No sólo nos has enorgullecido, sino que también has marcado el ritmo del equipo keniano en el torneo. ¡Mantengamos vivo el espíritu ganador, equipo keniano!", escribió Ruto en su cuenta de la red social X.

Chebet, vigente campeona olímpica de la distancia, firmó un final arrollador para imponerse con un tiempo de 30:37.61, tras recorrer en solitario los últimos cien metros.

La keniana es también la plusmarquista mundial de los 5.000 metros, récord que estableció el pasado 6 de julio en Eugene (Oregón, Estados Unidos) con un registro de 13:58.06, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en bajar de los 14 minutos en esa prueba.