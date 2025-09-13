Polideportivo

El presidente keniano felicita a Beatrice Chebet por su oro en los Mundiales de Tokio

Nairobi, 13 sep (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, felicitó a la atleta Beatrice Chebet por su victoria en los 10.000 metros de los Mundiales de atletismo que se disputa desde este sábado en Tokio, la capital de Japón, hasta el próximo 21 de septiembre.

13 de septiembre de 2025 - 12:00
"No sólo nos has enorgullecido, sino que también has marcado el ritmo del equipo keniano en el torneo. ¡Mantengamos vivo el espíritu ganador, equipo keniano!", escribió Ruto en su cuenta de la red social X.

Chebet, vigente campeona olímpica de la distancia, firmó un final arrollador para imponerse con un tiempo de 30:37.61, tras recorrer en solitario los últimos cien metros.

La keniana es también la plusmarquista mundial de los 5.000 metros, récord que estableció el pasado 6 de julio en Eugene (Oregón, Estados Unidos) con un registro de 13:58.06, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en bajar de los 14 minutos en esa prueba.

