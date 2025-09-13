Ingebrigtsen, adiós amargo en la primera ronda de los 1.500

Ingebrigtsen (Sandnes, Noruega; 2000) es, a sus 24 años, una de las grandes estrellas del atletismo mundial, por títulos y carisma. Todo lo que hace es noticia y su nombre vende por sí solo.

Este año, tras lograr los dobletes en 1.500 y 3.000 en pista cubierta en los Mundiales de Nanjing (China) y los Europeos de Apeldoorn (Países Bajos), no había vuelto a competir. Seis meses. De marzo a septiembre. Una lesión en un tendón de Aquiles frenó su progresión y no volvió a entrenarse hasta julio, en la altitud de St.Moritz (Suiza), por eso las incógnitas sobre su rendimiento eran muchas.

Su objetivo en Tokio era ponerse un dorsal, "disfrutar" como hizo hace cuatro años en los Juegos, aunque fueron en época de pandemia, y ampliar un palmarés que incluye, al aire libre, dos oros olímpicos en Tokio 2020 (1.500) y París 2024 (5.000), otros dos mundiales en 5.000 (Eugene 2022 y Budapest 2023) y seis europeos al aire libre y tres continentales de cross.

No pudo ser. El noruego sufrió un duro revés a la primera de cambio. En la cuarta serie de clasificación de los 1.500, y con todas las miradas puestas sobre él, quedó eliminado. Nunca se sintió cómodo en carrera y, cuando hubo que cambiar de ritmo en la última vuelta, las piernas no le respondieron como siempre, con esa manera de esperar rezagado para después ir pasando rivales hasta la victoria.

Al noruego se le vio sufrir en pista y, sin ritmo competitivo, se vio superado por sus rivales. Finalizó octavo con 3:37.84 y dijo adiós de forma amarga a los 1.500 metros de los Mundiales de atletismo. Una distancia que parece maldita para él en estos campeonatos ya que tanto en Eugene 2022 como en Budapest 2023 fue subcampeón.

Al llegar a meta balbuceó en voz alta lamentando el resultado. Miró al cielo constantemente y se le vio contrariado. No contaba con una eliminación y menos tan temprana. Ahora toca esperar para ver qué decide. La idea inicial era doblar y correr también los 5.000 metros pero este revés puede que le haga repensar las cosas.