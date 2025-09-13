Jay Vine: "Ganar el maillot de la montaña deja un sabor agridulce, queríamos la roja"

"Ganar el maillot de lunares supone una victoria agridulce. El objetivo era intentar ganar la Vuelta. Personalmente, es muy bonito, pero hoy no me importaban los puntos; lo importante era intentar ganar esta carrera", dijo el ciclista "aussie".

Aunque el UAE lo intentó durante toda la etapa, finalmente Joao Almeida fue batido por Jonas Vingegeggard en la subida a La Bola del Mundo. El portugués quedará segundo en el podio a 1.16 minutos.

"Desafortunadamente nos quedamos cortos. Además todo el equipo lleva unos 10 días enfermo. No hemos podido demostrar realmente de lo que somos capaces como creo que hicimos al principio de la carrera, pero salimos con todo, lo dimos todo y lo intentamos", concluyó.