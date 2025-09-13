Kuss: "Había viento en contra y todos guardamos fuerzas para la Bola del Mundo"

Kuus se manifestó muy feliz por la victoria en la etapa y ya prácticamente en la Vuelta de Jonas Vingegaard, lo que ha supuesto para él "un sueño".

"Es mi carrera favorita, es muy especial porque gané mi primera grande con Primoz (Roglic), luego gané yo y que gane este año Vingegaard después de que me ayudase en 2023 es un sueño", dijo el americano residente en Girona.

Kuus se mostró agradecido "a la organización y a la policía" por haber priorizado la "seguridad" de los corredores durante toda la carrera, incluido cuando una sentada a 18 km de meta de manifestantes contra la presencia en la prueba del Israel-Premier Techestuvo a punto de parar la carrera.

El estadounidense, no obstante, aseguró que "personalmente no tenía miedo" a lo que pudiera ocurrir en lo extradeportivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy