Polideportivo

Noah Lyles: "Estoy en el mejor momento de forma de mi vida"

Tokio, 13 sep (EFE).- El estadounidense Noah Lyles, aspirante al triplete de oros en los Mundiales de Tokio (100, 200 y 4x100), declaró este sábado, tras ganar su serie de clasificación y avanzar a semifinales de los 100, que se encuentra en el "mejor momento de forma" de su vida.

Por EFE
13 de septiembre de 2025 - 09:50
Lyles, con todos los focos puestos sobre su figura al saltar al Estadio Olímpico de Tokio, ganó con autoridad (9.95) su serie y fue junto al sudafricano Gift Leotlela (9.87), el nigeriano Kayinsola Ajayi (9.88) y los jamaicanos Oblique Seville (9.93) y Kishane Thompson (9.95) el único en bajar de los diez segundos.

"He tenido un gran comienzo pero en los entrenamientos lo he hecho aún mejor. Sé que puedo dar más de mí. Es fantástico estar de vuelta en Tokio. Es mucho mejor que la última vez en los Juegos -marcados por la pandemia-. Entonces había un poco de eco y esta vez hay mucho ambiente, silbidos y niños animándome", dijo Lyles en la zona mixta del Estadio Olímpico de Tokio

"Estoy en la mejor forma de mi vida. He traído cosas especiales aquí. Correr en 9,95 en la primera ronda es exactamente lo que quería para calentar el cuerpo", confesó.

