Paseo final por Madrid en honor al ganador con tensión por las protestas

Navacerrada (Madrid), 13 sep (EFE).- La etapa de este domingo, la vigésimo primera y última, es el habitual paseo por Madrid en honor al ganador, ya prácticamente seguro Jonas Vingegaard, a los principales protagonistas de la carrera y en general para todos los corredores que llegan al final de Vuelta, la de este año 2025 la 80ª edición de la gran carrera española por etapas.