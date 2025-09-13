Paula Torres: "Este bronce me motiva para tratar de repetir en los 20 kilómetros"

La joven marchadora, de 24 años, culminó en el Estadio Nacional de Tokio una temporada de ensueño con victorias también en Dudince (Eslovaquia), en 35 kilómetros, y en Rio Maior (Portugal) y Varsovia (Polonia), en 20.

"Luché hasta el final para este éxito. Pensé en luchar por la plata en los metros finales pero ya no me quedaban fuerzas. Esta medalla me motiva mucho para descansar y tratar de repetir y hacerlo bien en los 20 kilómetros", dijo la atleta ecuatoriana en conferencia de prensa.

"Estoy muy orgullosa de lo que he conseguido. He trabajado muy duro. Tengo ganas de seguir entrenando para conseguir más éxitos. Empecé a entrenar con el entrenador Andrés Chocho hace un año y mis resultados hablan por sí solos. Quiero dar las gracias a Dios, a mi entrenador, a mi familia, a mis padres, a mi pareja (el campeón olímpico Daniel Pintado) y a todo el equipo. Todos ellos han contribuido a este éxito", concluyó.