Paula Torres: "Este bronce me motiva para tratar de repetir en los 20 kilómetros"

Tokio, 13 sep (EFE).- La ecuatoriana Paula Torres, que este sábado logró con un tiempo de 2h44:44 -récord nacional- la medalla de bronce en los 35 kilómetros marcha de los Mundiales de Tokio, dijo que la presea conquistada en la capital japonesa la "motiva" para tratar de repetir éxito el próximo 20 de septiembre en la prueba de 20 km.

Por EFE
13 de septiembre de 2025 - 06:00
La joven marchadora, de 24 años, culminó en el Estadio Nacional de Tokio una temporada de ensueño con victorias también en Dudince (Eslovaquia), en 35 kilómetros, y en Rio Maior (Portugal) y Varsovia (Polonia), en 20.

"Luché hasta el final para este éxito. Pensé en luchar por la plata en los metros finales pero ya no me quedaban fuerzas. Esta medalla me motiva mucho para descansar y tratar de repetir y hacerlo bien en los 20 kilómetros", dijo la atleta ecuatoriana en conferencia de prensa.

"Estoy muy orgullosa de lo que he conseguido. He trabajado muy duro. Tengo ganas de seguir entrenando para conseguir más éxitos. Empecé a entrenar con el entrenador Andrés Chocho hace un año y mis resultados hablan por sí solos. Quiero dar las gracias a Dios, a mi entrenador, a mi familia, a mis padres, a mi pareja (el campeón olímpico Daniel Pintado) y a todo el equipo. Todos ellos han contribuido a este éxito", concluyó.

