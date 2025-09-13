Pidcock ve en su podio de la Vuelta "un punto de inflexión" en su carrera

Navacerrada (Madrid), 13 sep (EFE).- El británico Tom Pidcock (Q36.5) ve en el podio de la Vuelta que prácticamente ha asegurado este sábado en la Bola del Mundo, "un punto de inflexión" en su carrera" ,en lo que se refiere a sus objetivos "en las grandes vueltas" por etapas.