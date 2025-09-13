Riccitello, mejor joven: "No me ha podido ir mejor"

"El maillot blanco era un objetivo de la etapa. Si no hubiera sucedido, habría sido una buena Vuelta, pero afronté la etapa con la sensación de no tener nada que perder. Fue un día muy duro, lo cual creo que me vino bien", dijo Riccitello en meta.

Giulio Pellizzari estuvo fortísimo durante toda la carrera. "Creo que todo me ha ido perfecto hoy. Solo tenía que seguir las ruedas y aguantar lo máximo posible. Estoy contento con cómo me han ido las piernas estas tres semanas, y en particular esta última. Terminar con el maillot blanco y el quinto puesto en la general es genial, no podía haber ido mejor. Estoy muy contento".

El maillot blanco comentó sus sensaciones en el ascenso a La Bola del Mundo.

"Fue una última subida muy dura. Con tanta pendiente, es difícil disfrutarla. Simplemente hay que ir a tope para llegar a la cima. Definitivamente sufrí mucho en los últimos kilómetros, pero cruzas la meta y olvidas todo el sufrimiento de las últimas tres semanas. Fue un día realmente bonito", concluyó.

