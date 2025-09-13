Rori Lowe bate el récord nacional hondureño de los 100 metros

Lowe, de 24 años, mejoró con esos 11.93 la anterior plusmarca nacional en la distancia que poseía Pastora Chavez desde el 26 de julio de 1996, en Atlanta (Estados Unidos), con 12.10.

Pese al buen registro que hizo sobre la pista del Estadio Olímpico de Tokio, Lowe no pudo acceder a la semifinal al finalizar octava de su serie, en la que ganó la italiana Zaynab Dosso con 11.10.

La hondureña también ha sido capaz de correr más rápido los 100 metros, como los 11.43 que registró el pasado 24 de mayo en un mitin en Clermont (Estados Unidos) y que no pudieron ser tenidos en cuenta como tiempo oficial al no estar la competición homologada.