Saddier y Noren llegan igualados al frente de la tabla a la última jornada

Redacción deportes, 13 sep (EFE).- El francés Adrien Saddier y el sueco Alex Noren afrontarán este domingo la última jornada del Campeonato BMW PGA, que se disputa en la localidad británica de Virginia Water, igualados al frente de la tabla, tras concluir este sábado su recorrido con un total de 15 golpes por debajo del par del campo.