Saddier y Noren llegan igualados al frente de la tabla a la última jornada

Ocho impactos menos que el español Jon Rahm que ascendió a la trigésimo primera posición tras firmar este sábado una tarjeta de 69 golpes, 3 bajo el par, al cerrar su recorrido con tres 'birdies' en los tres hoyos finales.
Un tramo final del recorrido en el que destacó, sobre manera, el sueco Alex Noren, que tras lograr el 'birdie' en los hoyos 16 y 17 completó su recorrido al campo del Wentworth Club con un espectacular 'eagle'.
Resultados que permitieron a Noren, que este año ya se impuso en el Masters Británico, igualar en la primera plaza de la clasificación con un total de 201 golpes al francés Adrien Saddier, que se mostró mucho más regular durante toda la jornada.
Saddier, que el pasado mes de junio se impuso en el Abierto de Italia, concluyó la jornada con un total de ocho 'birdies', tras de ellos en los cuatro últimos hoyos del recorrido.
Una cifra que el jugador francés tratará de repetir este domingo en una jornada final en la que el chileno Joaquín Niemann partirá desde la duodécima posición, a 6 golpes de los dos líderes, tras firmar este sábado su mejor recorrido en el campo del Wentworth Club con un total de 65 impactos, 7 bajo el par.