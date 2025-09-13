Solo 10 auxiliares y 2 comisarios podrán subir en moto a La Bola del Mundo

La organización ha decidido que solo los 10 primeros equipos clasificados contarán con una moto, la cual llevará el correspondiente mecánico, algunos dotados con bicicleta de repuesto.

El resto de equipo podrá colocar auxiliares en determinados puntos del ascenso de 3,1 km hasta el Alto de Guarramillas, La Bola del Mundo. El resto de vehículos serán ocupados por el director técnico, Fernando Escartìn, un médico y otra moto de repuesto para cualquier contingencia.

La vigésima etapa que se disputa entre Robledo de Chavela y La Bola del Mundo salió con protestas propalestinas, pero sin incidentes, en una jornada definitiva para la clasificación general.