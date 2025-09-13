Sudáfrica se toma la revancha ante Nueva Zelanda a lo grande (10-43)

Los 'Springboks', que sucumbieron al embrujo de los 'All Blacks' en Eden Park, donde estos han encadenado 51 victorias seguidas, retomaron su dominio ante sus eternos rivales pese a ir por detrás en el marcador en la primera mitad, pero en la segunda avasallaron a sus rivales hasta convertir el choque en la derrota más grande de Nueva Zelanda en campo propio.

Los pupilos de Scott Robertson mandaron al intermedio por 10-7 gracias a un ensayo de Leroy Carter y a los tiros a palos Damian McKenzie que fueron contestados por una marca de Cheslin Kolbe y la conversión de Manie Libbok.

En cambio, el panorama fue distinto en la reanudación. Otro ensayo de Kolbe, continuado con otro de Damian Willemse, encaminó la victoria del pletórico cuadro sudafricano. Andre Esterhuizen, Kwagga Smith y RG Snyman y los lanzamientos de Libbok sellaron el claro triunfo de los 'Boks' tras un auténtico magisterio en el segundo tiempo.