Vingegaard: "Ganar en la Bola del Mundo es especial"

El doble ganador del Tour de Francia añadirá a su palmarés la tercera grande después de tres semanas de competición, en las que ha logrado tres triunfos parciales: en Limone Piamonte, Valdezcaray y Bola del Mundo.

"Quería ganar en Bilbao y en el Angliru, pero la Bola del Mundo también es un lugar especial. Siendo sincero, me sentí mejor que en los anteriores finales en alto, así que estoy contento de cómo me ha ido en esta etapa decisiva y con el rendimiento del equipo en toda la Vuelta", comentó.

Vingegaard (Hillerslev, 28 años) superó el fuerte ritmo de sus rivales en la subida a La Bola del Mundo, y atacó para ganar a 1,2 km de la cima.

"El equipo ha estado increíble y no podría haber ganado sin ellos. No diría que me sentía cómodo siguiendo el ritmo de João Almeida y Jai Hindley, pero al menos sentía que aún no iba al límite, así que me vi con posibilidades de ganar la etapa. En un momento dado, simplemente pensé: "Ahora voy a intentarlo".

El líder atacó, sacó ventaja y llegó a meta con 11 segundos sobre su compañero Sepp Kuss y 13 respecto a Jai Hindley. El rival directo, el portugués Joao Almeida lo hizo a 22.

"Enseguida conseguí una ventaja. Luego, los últimos cientos de metros fueron increíblemente duros. Claro que también queda la etapa de mañana, pero normalmente no habrá cambios. Ojalá mantengamos las cosas así y lleguemos a la meta con el maillot rojo", concluyó.