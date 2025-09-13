Vingegaard: "Ganar la Vuelta en la Bola del Mundo es especial"

El doble ganador del Tour de Francia añadirá a su palmarés la tercera grande después de tres semanas de competición, en las que ha logrado tres triunfos parciales: en Limone Piamonte, Valdezcaray y Bola del Mundo.

"La Vuelta es una de las grandes carreras del calendario, algo con lo que siempre he soñado. Ganar aquí se puede decir que es un sueño cumplido y que, por supuesto, estoy súper contento", señaló.

Vingeggard desveló que pasó algún día malo por una enfermedad, sobre todo en las dos últimas semanas.

"Sufrí un poco con una enfermedad. Está claro que esto no me ha ayudado a estar en mi mejor momento en las últimas semanas"

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A pesar de las dificultades, sumó a su palmarés la victoria en La Bola del Mundo, aunque e hubiera gustado sumar otras en lugares también especiales.

"Quería ganar en Bilbao y en el Angliru, pero la Bola del Mundo también es un lugar especial. Siendo sincero, me sentí mejor que en los anteriores finales en alto, así que estoy contento de cómo me ha ido en esta etapa decisiva y con el rendimiento del equipo en toda la Vuelta", comentó.

Vingegaard (Hillerslev, 28 años) superó el fuerte ritmo de sus rivales en la subida a La Bola del Mundo, y atacó para ganar a 1,2 km de la cima.

"El equipo ha estado increíble y no podría haber ganado sin ellos. No diría que me sentía cómodo siguiendo el ritmo de João Almeida y Jai Hindley, pero al menos sentía que aún no iba al límite, así que me vi con posibilidades de ganar la etapa. En un momento dado, simplemente pensé: "Ahora voy a intentarlo".

El líder atacó, sacó ventaja y llegó a meta con 11 segundos sobre su compañero Sepp Kuss y 13 respecto a Jai Hindley. El rival directo, el portugués Joao Almeida lo hizo a 22.

"Enseguida conseguí una ventaja. Luego, los últimos cientos de metros fueron increíblemente duros. Claro que también queda la etapa de mañana, pero normalmente no habrá cambios. Ojalá mantengamos las cosas así y lleguemos a la meta con el maillot rojo".

Mirando al futuro, Vingegaard señaló que espera volver a enfrentarse al esloveno Tadej Pogacar para tratar de volver a derrotarlo.

"Es un reto personal, si. Pogacar es un gran corredor y es difícil ganarle, pero lo tengo que intentar cuando nos enfrentemos", dijo el danés, quien anunció que aunque el Giro está en sus planes en 2026 la prioridad será el Tour de Francia. EFEs