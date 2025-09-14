Alexander Ogando, eliminado en primera ronda de los 400 metros

Ogando, entrenado por Félix Sánchez, corrió en Tokio los 400 metros, una distancia habitualmente superior a la suya, que son los 100 y 200, y no pudo superar la primera ronda.

Esta temporada, de las veintidós carreras disputadas antes de llegar a Tokio, solo tres fueron de 400 metros, la última el 31 de mayo en el Grand Slam de Filadelfia (Estados Unidos).