Argentina se estrena con una gran remontada ante Finlandia

El cuadro albiceleste se sobrepuso al buen inicio del equipo nórdico, que se apuntó las dos mangas iniciales por 19-25 y 18-25. En buen comienzo en la tercera le hizo creer en sí mismo e igualó el partido con 25-22 y 25-22.

En el desempate supo manejar el choque y templar los nervios. Se situó por delante (8-6) e incrementó de manera definitiva la ventaja (11-7) para rematar el set y el encuentro con un 15-11.

Argentina, que tuvo a Pablo Kukartsev como máximo anotador con 20 puntos, se enfrentará en la segunda jornada este lunes a Corea del Sur, que cayó con claridad ante Francia (3-0, 25-12, 25-18 y 25-16).

Brasil, bronce en la pasada edición mundialista en 2022, comenzó también con otra remontada, aunque en su caso tan solo tuvo que revertir en Pasay City un set en contra ante China, a la que derrotó por 3-1 (19-25, 25-23, 25-22 y 25-21).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy