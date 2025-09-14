Chile se inscribe en las clasificatorias de la Copa Davis en 2026

El equipo capitaneado por el capitán Nicolás Massú venció a la pareja formada por Alex Knaff y Raphael Calzi en el Court del Parque Estadio Nacional. Así consolidó su avance luego de los triunfos en individuales conseguidos el sábado por Cristian Garín y Barrios.

“Estamos felices de habernos llevado la victoria y estar de nuevo en una 'qualy'”, aseguró Barrios tras el triunfo.

Barrios y Soto se mostraron sólidos en el primer set. A partir de ahí tomaron ventaja en el marcador y aseguraron el 6-2 con un quiebre del servicio en el último juego.

El segundo set fue más parejo, pero Luxemburgo consiguió un quiebre en el saque de Soto cuando estaban 3-3 para ponerse adelante y luego cumplió con mantener su servicio para nivelar el partido.

En el tercer set, Chile ratificó su favoritismo en la serie y se puso en ventaja 3-0 para asegurar la victoria que luego concretó a pesar de la intención de los europeos por seguir peleando los puntos.

“Ha sido una semana de sueño de niño jugar la Copa Davis sobre todo en casa”, expresó Soto quien debutaba como local en la Davis.

Fue la primera vez en el historial de Chile que se enfrentaba a Luxemburgo, que no tiene jugadores ubicados en los primeros 200 puestos del ranking ATP.

“No es fácil en el papel tener que ganar en la realidad, pero luchamos siempre, hay nervios y todo. Estamos ahora jugando en febrero y esperar poder avanzar ahí para jugar con los mejores del mundo que es lo todos queremos”, aseguró Massú.

La victoria chilena se construyó con los triunfos de Garín, 124 del ranking ATP, en el primer partido ante Aaron Gil García (1361) por 6-2, 6-7, 6-2, y de Barrios (134) frente a Knaff (668) por 6-1, 6-2, ambos disputado el sábado.

Chile aseguró su presencia entre los 26 países que estarán en las clasificatorias del próximo año que son: Canadá, Bulgaria, Serbia, Brasil, Gran Bretaña, Eslovaquia, Corea del Sur, India, Suecia, Perú, Noruega, Países Bajos, Australia, Hungría, Japón, Estados Unidos, Dinamarca, Croacia, Ecuador o Bosnia, además de los siete perdedores del Final 8 de esta edición 2025.

El sorteo se hará en noviembre para definir los rivales de los partidos que se jugarán en febrero del próximo año.