Díaz Ayuso acusa a Sánchez de jalear el boicot contra la Vuelta Ciclista a España

Así lo ha expresado Díaz Ayuso tras la suspensión de la Vuelta Ciclista después de que los manifestantes hayan tomado las calles de Madrid por donde tendrían que pasar los deportistas, portando banderas de Palestina y tirando las vallas de seguridad, lo que ha provocado cargas policiales.

"Tanto de si se para la carrera como si hay una sola agresión. ¡Qué daño a nuestro deporte y a nuestro país!", ha lamentado la presidenta regional, quien en otro X posterior también se ha dirigido al presidente de España.

"Lo que consiguió la kale borroka alentada por Pedro Sánchez y sus ministros: familias y niños corriendo y llorando. Esto no es Madrid", ha escrito en un mensaje en el que ha colgado un video de uno de los momentos de la protesta.