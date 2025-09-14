El mexicano Del Toro ratifica su gran momento en el Trofeo Matteotti

Del Toro, ganador esta semana del GP Industria, del Giro de la Toscana y de la Copa Sabatini, se ha impuesto en cuatro de las cinco clásicas italianas del calendario, acumula ya dieciséis victorias como profesional y ha logrado el triunfo 84 del UAE de la temporada.

En esta oportunidad no ganó en solitario, sino que demostró su velocidad terminal para liderar el grupo cabecero y preceder en la meta de Pescara al portugués Rui Costa (EF Education-EasyPost) y al español Pau Miquel (Kern Pharma).

Del Toro se convierte en el primer mexicano en ganar esta prueb a, en cuyo palmarés releva al venezolano Orluis Aular (ex Caja Rural, esta temporada en Movistar).