El Visma improvisa "un podio" para celebrar el triunfo de Vingegaard

El Visma dará al campeón danés el homenaje que merece. En las instalaciones del hotel del equipo en Madrid el equipo ha improvisado un podio con tres escalones compustos por neveras sobre un fondo publicitario oficial de la Vuelta.

Vingegaard será el centro de atención de la fiesta del Visma. El director del equipo le impondrá el maillot rojo y la "afición" serán sus propios compañeros y los técnicos y auxiliares de la formación.

El doble campeón del Tour hizo historia al ser el primer danés en el libro de oro de la Vuelta.