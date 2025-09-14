El pelotón se ha lanzado con el ritual habitual en estas jornadas, con los líderes de la diversas clasificaciones al frente. Tiempo para la relajación y la charla con Vingegaard, maillot rojo, su compatriota Mads Pedersen, maillot verde, el estadounidense Riccitello, jersey blanco como mejor joven y un representante del UAE, como mejor equipo, al frente.
En marcha la ultima etapa de la Vuelta, homenaje a Vingegaard
Madrid, 14 sep (EFE).- La vigésima primera y última etapa de la Vuelta a España ya está en marcha con el pelotón rodando por la localidad de Alalpardo para cubrir un recorrido de 103 km hasta Madrid, donde recibirá el homenaje como vencedor de la 80 edición el danés Jonas Vingegaard.
