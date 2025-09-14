En marcha la ultima etapa de la Vuelta, homenaje a Vingegaard

Madrid, 14 sep (EFE).- La vigésima primera y última etapa de la Vuelta a España ya está en marcha con el pelotón rodando por la localidad de Alalpardo para cubrir un recorrido de 103 km hasta Madrid, donde recibirá el homenaje como vencedor de la 80 edición el danés Jonas Vingegaard.