Fútbol playa: Sportivo Luqueño, instalado para el desafío mundialista en Italia

El Kure Luque fue escolta de Vasco da Gama en la última Libertadores 2025 y se ganó el derecho de ser el segundo representante regional para el certamen.

Lea más: Fútbol playa: Pynandi, bicampeón

Los luqueños acompañarán a los brasileños, que en la final, en el estadio Los Pynandi, le habían ganado por 5 goles contra 2.

En cuanto al mundial, Sportivo Luqueño compartirá el Grupo B del torneo ecuménico, junto al israelíta Falfala KQ BSC, el BSC Vybir de Ucrania y el Portsmouth de Inglaterra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La delegación del chanchón está conformada por los arqueros Yoao Rolón y Giovane Gonzaga; además están Jesús Rolón, Alexandro Luraschi, Milciades Medina, Néstor Medina, Sixto Cantero, Jhovanny Benítez, Catarino da Silva, Alisson da Silva, Mauricio “Mauricinho” Pereira y Thiago Barrios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La dirección técnica lo encabeza Fabricio Santos, con sus asistentes Carlos Borja y Pedro Cantero, el médico Gustavo Franco y el delegado Daniel “Boby” Ferreira.