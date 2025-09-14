Polideportivo

Fútbol playa: Sportivo Luqueño, instalado para el desafío mundialista en Italia

Sportivo Luqueño, vicecampeón de la Copa Libertadores 2025, será el representante paraguayo en el Mundial de Clubes que se disputará en la ciudad de Sicilia, Italia, donde el elenco auriazul ya está instalado para el desafío. El torneo, que reunirá a las mejores instituciones del beach soccer, se iniciará mañana y se extenderá hasta el domingo 21.

Por ABC Color
14 de septiembre de 2025 - 22:54
Alisson y Mauricinho, de Luqueño, preparados en Italia.
El Kure Luque fue escolta de Vasco da Gama en la última Libertadores 2025 y se ganó el derecho de ser el segundo representante regional para el certamen.

Los luqueños acompañarán a los brasileños, que en la final, en el estadio Los Pynandi, le habían ganado por 5 goles contra 2.

En cuanto al mundial, Sportivo Luqueño compartirá el Grupo B del torneo ecuménico, junto al israelíta Falfala KQ BSC, el BSC Vybir de Ucrania y el Portsmouth de Inglaterra.

La delegación del chanchón está conformada por los arqueros Yoao Rolón y Giovane Gonzaga; además están Jesús Rolón, Alexandro Luraschi, Milciades Medina, Néstor Medina, Sixto Cantero, Jhovanny Benítez, Catarino da Silva, Alisson da Silva, Mauricio “Mauricinho” Pereira y Thiago Barrios.

La dirección técnica lo encabeza Fabricio Santos, con sus asistentes Carlos Borja y Pedro Cantero, el médico Gustavo Franco y el delegado Daniel “Boby” Ferreira.

