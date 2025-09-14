Jacobs valora la retirada: "Necesito tiempo para decidir si vale la pena seguir sufriendo"

Eliminado en semifinales en el gran escenario en el que tocó el cielo, Marcell Jacobs no evitó la gran pregunta que ronda su cabeza tras cuatro años en los que nunca consiguió volver a ser el velocista dominador de aquellos Juegos Olímpicos celebrados excepcionalmente en 2021, culpa de la pandemia por Covid-19.

"Necesito tomarme un tiempo para decidir si vale la pena seguir sufriendo. Sé que no soy uno de 10,16 (su marca en la semifinales), pero ahora mismo es lo que estoy corriendo", comentó apenado a 'Rai', televisión pública italiana.

Campeón también en el 4x100 en Tokio 2020 y con grandes títulos en estos últimos años, como la plata en el Mundial de Budapest, el oro en el Mundial de pista cubierta de Serbia o los oros europeos de 2022 y 2024 en Múnich y Roma, respectivamente, las lesiones le han perseguido e imposibilitado su continuidad.

"La temporada ha sido lo que ha sido. Un tiempo como este no lo hacía ni cuando competía en salto de longitud. El año pasado estuve cerca de mi marca personal, pero me hice una promesa: después de una temporada difícil, pensaría bien en el futuro", explicó.

"Quiero ponerme a prueba. Sé que el año que viene es un año más tranquilo con los Europeos, pero no lo sé. Sinceramente, es difícil seguir haciendo temporadas con lesiones", añadió.