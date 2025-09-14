La India gana a Pakistán en su primer duelo de críquet desde el conflicto de mayo

En Dubái, donde se celebró el partido, los aficionados indios desplazados a los Emiratos consideraron que el encuentro "fue un buen partido (...) y fácil. No se esperaba esto de Pakistán. Se esperaba un poco de competencia", dijo un hincha indio a la agencia de noticias ANI.

Los aficionados indios celebraron en diferentes regiones del país, como en los territorios cachemires administrados por la India, como Jammu.

Cachemira, es objeto de disputa entre Nueva Delhi e Islamabad desde su independencia del imperio británico en 1947 y su posterior de partición.

Los medios indios también reportaron celebraciones en los estados de Maharashtra (cuya ciudad más importante es Bombay), Bengala Occidental (cuya capital es Calcuta) o Bihar

En el estado de Punjab, fronterizo con Pakistán, un aficionado indio declaró a ANI que esta victoria contra Pakistán "fue para la Operación Sindoor (nombre dado a la primera serie de ataques indios sobre suelo paquistaní en mayo)".

"Era importante responderles, ya sea con el deporte o con la guerra. Hemos respondido con la guerra, y esto es con el deporte", añadió el aficionado punjabí

En los últimos días, en la India habían crecido las voces, principalmente desde la oposición política, que llamaban a un boicot contra el partido, arguyendo que, hasta que el terrorismo no cese, la India no debe mantener ninguna relación con Pakistán, ni siquiera en el ámbito deportivo.

En Pakistán, donde algunos aficionados se habían tomado el partido con un carácter belicoso, las reacciones en redes sociales durante el encuentro fueron en gran medida críticas, especialmente dirigidas a las dificultades iniciales del combinado paquistaní en el bateo.

Muchos aficionados expresaron decepción y frustración, utilizando el rendimiento del equipo como vehículo para manifestar sus sentimientos políticos y emocionales más amplios, relacionados con las recientes tensiones entre Nueva Delhi e Islamabad.